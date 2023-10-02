Кинолог рассказал, как определить ожирение у питомца Кинолог Голубев: при ожирении у питомца появится одышка во время прогулки

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Определить ожирение у питомца можно по его состоянию во время прогулки — при наличии лишнего веса у животного появится одышка, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил в беседе с KP.RU, что также следует обратить внимание, хорошо ли прощупываются ребра и позвоночник.

Беспокоиться стоит в тех случаях, когда вы не можете прощупать ребра и позвоночник животного или заметили раннюю одышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом породы складки на теле, — подчеркнул Голубев.

Кинолог уточнил, что лишний вес негативно отразится на состоянии всего организма животного. Важно вовремя обратиться за помощью к специалисту. Ветеринар проверит, как выглядит живот — у большинства пород домашних питомцев он должен быть подтянутым. Ребра должны быть немного очерчены, допустимо небольшое количество жира в этой зоне. Также при отсутствии лишнего веса проглядывается талия, а основание хвоста выглядит как продолжение спины. При этом зоопсихолог Ангелина Сиротина отмечает, что каждая порода индивидуальна.

Каждая порода разная по своей конституции: у котов-абиссинцев и ориенталов приветствуется поджарость. <...> Диетологи-специалисты работают индивидуально, животное оценивают в зависимости от породы, возраста, кастрации, рациона, подвижности, — пояснила специалист.

Чтобы привести вес питомца в норму, важно скорректировать питание. Просто меньше кормить животное нельзя — стоит подобрать другой корм, который будет хорошо сбалансирован, но при этом менее калориен. Голубев призвал проявить стойкость и не поддаваться на провокации домашнего любимца, если он начнет выпрашивать еду. Также нужно увеличить активность питомца. В случае с собаками сделать это не так сложно — достаточно дольше гулять. Кошку же предстоит заинтересовать активностями — пробудить в ней инстинкт охотника или соорудить полочки, по которым она сможет прыгать.

Голубев ранее предупредил, что собаки могут плохо пахнуть из-за проблем со здоровьем. Кинолог уточнил, что проблемы часто связаны с ожирением, гормональным сбоем, несбалансированным рационом, а также кормлением питомца со стола.