Кинолог назвал причину плохого запаха у собак Кинолог Голубев: собаки могут плохо пахнуть из-за проблем со здоровьем

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Сильный запах собаки чаще всего связан с проблемами здоровья питомца, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости. Причины могут быть в ожирении, гормональном сбое, несбалансированном рационе, а также кормлении питомца со стола.

Есть, конечно, определенные породы, которым присущ сильный запах. Это происходит из-за того, что кожные железы выделяют больше пахучего секрета. Но если запах от собаки усиливается и становится неприятным, то здесь нужно обратить внимание на состояние здоровья питомца. В норме ни одна собака не должна источать резкий невыносимый запах. Для тех, кто переживает, что собака будет сильно пахнуть, стоит приглянуться к представителям декоративных пород, — пояснил Голубев.

Он также подчеркнул, что существуют породы, у которых вообще нет привычного собачьего запаха, так как их шерсть структурно близка к человеческой. Голубев добавил, что ухоженная и здоровая собака не должна пахнуть.

Ранее кинолог объяснил, как правильно воспитывать собак. По его словам, делать это необходимо с первого дня ее появления в доме. Он уточнил, что этот процесс отличается от дрессировки. Воспитанная собака ориентируется на хозяина, социализирована, не бросается на прохожих и других животных, а также знает правила.