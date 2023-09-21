Кинолог дал советы по воспитанию собак Кинолог Голубев посоветовал воспитывать собаку с первого дня появления дома

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Воспитывать собаку необходимо с первого дня появления питомца в доме, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО он уточнил, что этот процесс отличается от дрессировки. Воспитанная собака ориентируется на хозяина, социализирована, не бросается на прохожих и других животных, а также знает правила, пояснил кинолог.

Воспитание — это не про изучение определенных команд. Если ваша собака не социализирована, постоянно выпрашивает еду, прыгает на гостей и прохожих, то совершенно не важно, знает ли она команду «зайка» или нет, — уточнил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что для воспитания нет возрастных ограничений. Он порекомендовал не ждать, пока питомец вырастет, и не пытаться поймать лучшее время. По его словам, первый контакт уже является шагом к воспитанию. Налаживать взаимодействие необходимо постепенно, показывая границы дозволенного. Также питомца надо приучать к выполнению основных команд, которые помогут контролировать собаку в экстренных ситуациях.

Голубев пояснил, что собака должна чувствовать любовь хозяина, ощущать себя членом семьи. Приступать к дрессировке лучше тогда, когда питомец уже умеет взаимодействовать с хозяином и окружающим миром. Кинолог предупредил, что каждое животное требует индивидуального подхода. Хозяину важно сделать обучение увлекательным и полезным, а не заставлять питомца выполнять команды против воли.

Кинолог также напомнил, что для собаки важно жить по правилам, которые не будут меняться. За правильные действия животное стоит хвалить, тогда питомец будет раз за разом стараться демонстрировать нужное поведение. Голубев добавил, что собаки учатся на протяжении всей жизни.

Кинолог Владимир Уражевский ранее посоветовал с детства приучать собаку к поездкам на автомобиле. Он порекомендовал социализировать питомца с раннего возраста — характер животного формируется до трех месяцев.