Кинолог раскритиковал закон о штрафах за выгул опасных собак Кинолог Карапетьянц назвал «сотрясанием воздуха» штрафы за выгул опасных собак без намордника

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Законопроект о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника является не более чем «сотрясанием воздуха», считает ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. Комментируя ситуацию НСН, специалист уточнил, что контроль за выполнением данной нормы будет тяжело осуществить.

Ну вот, приняли закон, что нельзя выходить с потенциально опасной собакой, и возникают вопросы: кто будет контролировать, как определить, опасная это собака или нет, и каким образом будут накладываться взыскания? — пояснил кинолог.

По словам специалиста, у полиции и участковых есть другие задачи и дела, поэтому для реализации законопроекта следует найти специалиста, который сможет определить опасную породу. Карапетьянц подчеркнул, что правоохранители не всегда разбираются в собаках. По мнению кинолога, у полицейских контроль за 12 конкретными породами и составление протоколов на владельцев этих животных займет много времени, которое можно было бы потратить на другие дела.

Особо опасных пород не так много, и раздувать вокруг них целую кампанию это сотрясание воздуха, я половину из этих пород ни разу не видел на улице. Вокруг этого закона очень много решений, которые не работали, не работают и не будут работать, — заявил специалист.

В России ранее предложили ввести штраф в размере от одной до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Соответствующий законопроект был поддержан в правительстве РФ, теперь его необходимо доработать в Госдуме.