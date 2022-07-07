Кинолог объяснил, почему нельзя быстро импортозаместить корма для животных Кинолог Уражевский: быстро импортозаместить корма для животных нельзя из-за необходимых проверок

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Быстро импортозаместить корма для животных нельзя из-за времени, необходимого для их проверки, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский «Радио 1». Нужно провести анализ, лабораторные и практические исследования, объяснил специалист.

Проблема только в том, что корма нельзя начать делать быстро. Они должны проходить анализ, большие биохимические лабораторные исследования, практические исследования. Должны кормиться группы животных, чтобы точно было понятно, что эти корма хорошие: собаки должны быть здоровыми, с хорошей шерстью, — сказал Уражевский.

Он уточнил, что на испытания требуется от двух до четырёх месяцев и они нужны для каждого вида питания: корма для щенков, для юниоров, для взрослых и пожилых собак, а также для маленьких и больших пород. Уражевский отметил, что многие начали заниматься производством питания для животных, просто нужно подождать.

Президент России Владимир Путин ранее назвал глупостью массовый импорт в страну кормов для животных. С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. Тот подтвердил, что раньше рынок кормов для животных был почти полностью импортным.