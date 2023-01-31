Кинолог объяснил, как справиться с гиперактивной собакой Кинолог Голубев: справиться с гиперактивной собакой помогут долгие прогулки и график дня

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Гиперактивным собакам требуется особый подход, так как в противном случае их чрезмерная эмоциональность может перерасти в ряд неприятных проблем, рассказал РИАМО кинолог Владимир Голубев. По его словам, воспитание способно помочь стабилизировать гиперактивность питомца. Эксперт уточнил, что физические и эмоциональные нагрузки, составление графика дня и долгие прогулки помогут справиться со слишком эмоциональной собакой.

нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости собаки. К таким питомцам нужен особый подход, чревато оставлять такое поведение без внимания и коррекции, в будущем можно столкнуться с рядом неприятных проблем, — заявил Голубев.

Кинолог подчеркнул, что гиперактивным собакам важно обеспечивать эмоциональную и физическую нагрузку в течение дня. Могут подойти занятия по дог-фрисби или аджилити, а также просто долгие прогулки. При этом эмоциональная составляющая занятий не должна быть чрезмерной, иначе собака может перевозбудиться. Помимо того, эксперт посоветовал составить график дня для собаки — со временем ее нервная система привыкнет к распорядку и будет понимать, когда ее будут кормить, когда выгуливать, а когда настает время отдыха. Также Голубев призвал приступать к дрессировке гиперактивных собак только в спокойном состоянии и не повышать голос в процессе, так как животное может считывать эмоции хозяина и перенимать их на себя. Если справиться с поведением питомца не удается, он порекомендовал обратиться за помощью к специалистам.

Кинолог Голубев ранее рассказал, что собак не надо заставлять гулять насильно, если животное отказывается выходить на улицу. Причин такого поведения собаки, по словам Голубева, может быть несколько. На нежелании выходить на улицу может сказаться агрессия других животных во время прогулки или проблемы со здоровьем, уточнил кинолог. Эксперт объяснил, что нужно проанализировать подход к воспитанию питомца и обратиться к специалисту, если не удается решить проблему самостоятельно.