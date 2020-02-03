https://static.news.ru/photo/c7ae14e4-46bd-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Александр Кержаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая супруга Александра Кержакова Мария требует лишить спортсмена возможности управлять автомобилем из-за долгов по алиментам. Соответствующий иск рассмотрит Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Женщина также подала иск о понуждении Кержакова к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. В свою очередь бывший футболист обратился в Выборгский суд с требованием об освобождении от задолженности, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спортсмен получил запрет на выезд за границу из-за обращения его бывшей супруги в суд. Среди причин отказа в выезде значится долг футболиста в пять тысяч рублей, а также то, что он не исполнил решение суда о передаче ребёнка его экс-жене на воспитание.