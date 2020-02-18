https://static.news.ru/photo/29ab7c28-523e-11ea-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работающих на самом крупном екатеринбургском рынке мигрантов казачьи патрули проверяют на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил атаман Геннадий Ковалёв. По его словам, патруль проводит рейды по понедельникам и пятницам.

Ходят, смотрят на людей «китайской принадлежности» и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет, — передаёт РИА Новости слова атамана.

Для патрулирования казаки выбрали микрорайон 7 Ключей, в котором расположен крупнейший в Екатеринбурге рынок «Таганский ряд». Причиной этому послужило то, что на его территории работает много мигрантов из Азии. Участвующие в патрулировании казаки имеют при себе медицинские маски, которые они раздают всем желающим. По словам Ковалева, в скором времени в распоряжении казачьих патрулей появятся пирометры для дистанционного измерения температуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что три пациента находятся в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус. Они прибыли из Китая. Об этом сообщает департамент здравоохранения области.