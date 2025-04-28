Картошка — простая, а блюдо — пальчики оближешь! Жарим в сырной заливке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картошка — простая, а блюдо — пальчики оближешь! Жарим в сырной заливке. Хрустящая снаружи, нежная внутри — эта ароматная картошка с сыром и чесноком станет любимым гарниром! Простой рецепт с потрясающим вкусом.

Ингредиенты

Картофель — 7–8 шт. (средние)

Масло сливочное — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Сыр — 50 г (твёрдый или полутвёрдый)

Плавленый сыр — 30 г.

Соль — по вкусу

Сухой базилик — ½ ч. л.

Копчёная паприка — ½ ч. л.

Укроп свежий — для подачи

Приготовление

1. Картофель очистите, отварите в подсоленной воде 15 минут (до полуготовности).

2. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло. Обжарьте картошку до золотистой корочки со всех сторон.

3. Добавьте тёртый сыр, плавленый сыр, выдавленный чеснок, базилик и паприку. Перемешайте и готовьте 2–3 минуты до расплавления сыра. Перед подачей посыпьте свежим укропом.

Совет: подавайте горячей со сметаной или домашним соусом — будет ещё вкуснее!

Ранее мы делились рецептом простого курника! Уютный пирог с картошкой и мясом — понравится всем.