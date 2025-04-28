Картошка — простая, а блюдо — пальчики оближешь! Жарим в сырной заливке. Хрустящая снаружи, нежная внутри — эта ароматная картошка с сыром и чесноком станет любимым гарниром! Простой рецепт с потрясающим вкусом.
Ингредиенты
- Картофель — 7–8 шт. (средние)
- Масло сливочное — 20 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сыр — 50 г (твёрдый или полутвёрдый)
- Плавленый сыр — 30 г.
- Соль — по вкусу
- Сухой базилик — ½ ч. л.
- Копчёная паприка — ½ ч. л.
- Укроп свежий — для подачи
Приготовление
1. Картофель очистите, отварите в подсоленной воде 15 минут (до полуготовности).
2. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло. Обжарьте картошку до золотистой корочки со всех сторон.
3. Добавьте тёртый сыр, плавленый сыр, выдавленный чеснок, базилик и паприку. Перемешайте и готовьте 2–3 минуты до расплавления сыра. Перед подачей посыпьте свежим укропом.
Совет: подавайте горячей со сметаной или домашним соусом — будет ещё вкуснее!
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