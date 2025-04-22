Картофельные зеленые зразы «Дача»! Начинка из фарша и шедевр готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные зеленые зразы «Дача»! Начинка из фарша, сезонная зелень и весенний шедевр готов. Этот рецепт превратит простые ингредиенты в нежное и сытное блюдо с хрустящей корочкой. Идеальный вариант для пикника, поездки на дачу или семейного ужина!

Ингредиенты для картофельной основы

1 кг картофеля

1 яйцо

1 пучок укропа

100 г муки

соль, перец по вкусу

Для начинки

300 г мясного фарша

1 пучок зеленого лука

сливочное масло — 30 г

1 морковь

зелень (петрушка/укроп)

соль, перец

Для панировки

2 яйца

панировочные сухари

растительное масло для жарки

Приготовление

1. Картофельное тесто. Отварите картофель, разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, порезанный укроп, соль и перец. Замесите до однородности.

2. Начинка. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте фарш, специи. Обжаривайте до готовности. Отдельно обжарьте на сливочном масле зеленый лук и добавьте к фаршу.

3. Формирование зраз. Разделите картофельную массу на порции. Сформируйте лепёшки, выложите начинку, защипните края.

4. Обжарка. Обмакните зразы в яйцо, затем в сухари. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом!

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