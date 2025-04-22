Картофельные зеленые зразы «Дача»! Начинка из фарша, сезонная зелень и весенний шедевр готов. Этот рецепт превратит простые ингредиенты в нежное и сытное блюдо с хрустящей корочкой. Идеальный вариант для пикника, поездки на дачу или семейного ужина!
Ингредиенты для картофельной основы
- 1 кг картофеля
- 1 яйцо
- 1 пучок укропа
- 100 г муки
- соль, перец по вкусу
Для начинки
- 300 г мясного фарша
- 1 пучок зеленого лука
- сливочное масло — 30 г
- 1 морковь
- зелень (петрушка/укроп)
- соль, перец
Для панировки
- 2 яйца
- панировочные сухари
- растительное масло для жарки
Приготовление
1. Картофельное тесто. Отварите картофель, разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, порезанный укроп, соль и перец. Замесите до однородности.
2. Начинка. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте фарш, специи. Обжаривайте до готовности. Отдельно обжарьте на сливочном масле зеленый лук и добавьте к фаршу.
3. Формирование зраз. Разделите картофельную массу на порции. Сформируйте лепёшки, выложите начинку, защипните края.
4. Обжарка. Обмакните зразы в яйцо, затем в сухари. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом!
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