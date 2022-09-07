В Госдуме нашли выход из логистического кризиса в сфере туризма Депутат ГД Костенко: решить проблему логистического кризиса в туризме может каршеринг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот сезон показал, что в России не смогли до конца решить проблему транспортной доступности по ряду туристических направлений, рассказала NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. Возможным выходом из сложившейся ситуации она назвала каршеринг. Также депутат отметила, что в некоторых санаториях наблюдался «недоезд» отдыхающих, доходивший до 65%, потому что люди просто не смогли купить билеты.

Возможным выходом из сложившейся ситуации мог бы стать автотуризм. Нужно развивать идею с каршерингом, как минимум до межрегионального уровня. Чтобы человек мог прилететь в действующий аэропорт, взять машину напрокат и совершенно спокойно, добравшись до точки назначения, мог бы оставить арендованный автомобиль там. Также эти меры смогут повысить транспортную доступность в самых труднодоступных регионах страны, — добавила Костенко.

Депутат также обратила внимание на проблему транспортной доступности туристических объектов и некоторых туристических направлений. РЖД достаточно сложно перестраиваться под реалии, где практически половина аэропортов недоступна и нужно срочно наращивать колоссальные объемы пассажироперевозок, считает Костенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любой россиянин должен иметь возможности для путешествий вне зависимости от доходов, рассказал в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. В связи с этим он заявил о необходимости создания новых курортных зон в России. Он считает, что в нынешних условиях этот вопрос является наиболее острым.