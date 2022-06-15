Кардиолог рассказал россиянам, как пережить аномально жаркое лето Кардиолог Хорошев рассказал россиянам, как пережить аномально жаркое лето

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Главный способ обезопасить себя от аномальной жары — достаточное употребление жидкости, об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Особое внимание состоянию здоровья в период высоких температур летом следует уделять людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Главным способом уберечься в жару является должное употребление жидкости, разумеется, не алкогольного содержания. Дело в том, что в жару увеличивается потоотделение и когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на 1 пункт приводит к резкому оскудению внутреннего содержания жидкости, что, в свою очередь, приводит к увеличению вязкости крови, что может вызвать фатальные процессы в организме, — заявил Хорошев.

Отдельно эксперт отметил необходимость беречься в жару людям, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Также хочу отметить, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, стоит особенно внимательно следить за своим состоянием, так как перенесенный ковид, даже в легкой форме, уже оставляет в организме патологии и может серьезно усугубить ситуацию. Старайтесь по мере возможности не появляться в середине дня на открытой местности и пейте не меньше трех литров жидкости в день, — отметил Хорошев.

Ранее терапевт Ольга Исаева рассказала, что гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта. По ее словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением.