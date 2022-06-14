Гипертоников предупредили об опасности нахождения на улице летом Терапевт Исаева предупредила гипертоников об опасности нахождения на улице летом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта, считает терапевт Ольга Исаева. По ее словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением, передает РИАМО.

Конечно, это гипертоники, потому риски повышения давления у них высокие. Это, в свою очередь, может сказываться и на состоянии головного мозга, например, привести к острому нарушению мозгового кровообращения, инсультам, инфарктам мозга и нагрузке на сердце, нарушению питания сердца, спазмам коронарных сосудов. То есть в принципе эти люди в группе риска, — рассказала Исаева.

Терапевт напомнила, что все люди по-разному переносят особенности климата и окружающей среды. По ее словам, многое зависит от сосудистого тонуса и вегетососудистой симптоматики. Исаева также рассказала и о людях с пониженным давлением. Они переносят жару значительно хуже, так как могут упасть в обморок при слишком теплой погоде, отметила терапевт. В связи с этим медик порекомендовала избегать прямых солнечных лучей и пить больше прохладной воды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода, характерная для июля, прогнозируется в Москве до конца текущей и в начале следующей недели. По его словам, воздух в столичном регионе будет прогреваться до 25–29 градусов со знаком плюс.