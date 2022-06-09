Вильфанд рассказал, сколько продержится аномальное тепло в Москве Вильфанд: тёплая погода останется в Москве на следующей неделе

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Погода, характерная для июля, прогнозируется в Москве до конца текущей и в начале следующей недели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, воздух в столичном регионе будет прогреваться до 25–29 градусов со знаком плюс.

Погода во второй половине недели и в начале следующей достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. Она очень опережает календарь. В пятницу температура может достичь даже 29 градусов, — рассказал метеоролог.

Он также добавил, что тёплая погода способствует скорому началу купального сезона в столице. Планируется, что он будет открыт уже в середине следующей недели.

По информации Гидрометцентра, 9 и 10 июня днём в Москве воздух прогреется до 26–28 градусов тепла, 11 июня показатели будут в пределах плюс 23–25 градусов, 12 и 13 июня — 21–26, а 14-го числа температура поднимется до 22–27 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщили, что этим летом в России не стоит ждать резких перепадов температуры. Она будет близкой к климатической норме: не ожидается ни аномального холода, ни сорокаградусной жары. В целом погода в летние месяцы будет комфортной для россиян, отметили метеорологи.