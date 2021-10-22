Камеры для распознания людей с оружием установят у российских школ

Специальные камеры видеонаблюдения для распознавания потенциальных стрелков установят в районах нахождения школ в России. Такая мера связана с участившейся в последнее время стрельбой в учебных заведениях, пишет «Коммерсант».

На данный момент такая система проходит тестирование в Самаре, его проводит компания NtechLab.

NtechLab готовит проект по защите школ от «колумбайнеров», — приводит издание слова директора по консалтингу Глеба Дьяконова.

Новая разработка уже заинтересовала шесть крупных заказчиков. Функционирование системы заключается в том, что камера, распознающая человека с оружием, немедленно подаёт сигнал на пульт школьной охраны. Если охранник вовремя не отреагирует, система автоматически заблокирует вход в школу, подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения, а также сообщит об угрозе в полицию.

Однако у системы есть определённые изъяны. Так, она не сможет разглядеть небольшой пистолет, тем более спрятанный во внутреннем кармане. Также камеры плохо видят в темноте.

Ранее двое учащихся колледжа были задержаны полицией после сообщения о стрельбе в Санкт-Петербурге. У одного из них изъят сигнальный пистолет.