Какие профессии после 9-го класса востребованы и где обучиться

Какие профессии после 9-го класса позволят реализоваться в жизни? Куда поступить, чтобы получить хорошую специальность, и в каких отраслях есть большие финансовые возможности? Ответы на эти вопросы вы найдёте в материале NEWS.ru. Проанализировали востребованные профессии, для которых достаточно среднего специального образования .

Куда пойти учиться после 9-го класса

Куда можно пойти после 9-го класса? Этим вопросом задаются родители и их повзрослевшие дети, готовые к освоению новых учебных просторов. Многие считают, что список профессий после 9-го класса — это рабочие специальности, и связаны они непременно с грязным и не дорогостоящим трудом. Но это далеко не так. На базе техникума/колледжа можно приобрести высокооплачиваемую профессию, достойно обустроив свою жизнь. Рассмотрим отличия этих учебных заведений.

Обучение в техникуме

Техникум — популярное учреждение для получения профессии после 9-го класса. Здесь обучаются по основной средне-специальной программе на базовом уровне. Параллельно получают теоретические знания и оттачивают практические навыки. Практике в техникумах уделяют больше внимания.

Выпускники техникума становятся специалистами узкого профиля. Большинство из них приобретают высококвалифицированную специальность технического направления, остальные становятся дипломированными представителями умственного труда: бухгалтерами, операторами, менеджерами.

Колледж

В этом учебном заведении обучение проводится по программам среднего специального обучения, но уже на углублённом уровне. Практике здесь отдаётся меньше времени, чем освоению углублённых теоретических знаний. Чаще всего колледжи являются структурными подразделениями вузов, ориентируются на подготовку к поступлению на второй курс.

После обучения студенту выдается диплом среднего профессионального образования с квалификацией. Список профессий в колледжах после 9-го класса более обширный, включает творческие направления.

Куда пойти учиться после 9-го класса. Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессии, на которые обучают в техникуме/колледже после 9-го класса

Определяя, куда пойти учиться после 9-го класса, нужно отметить для себя несколько специальностей и воспользоваться тестом на профессиональную ориентацию, уточнив способности ученика. В техникуме или колледже можно обучиться великому множеству профессий. Разделим их по условным категориям, чтобы было проще определить лучшие профессии после 9-го класса.

Экономические специальности. Позволят стать бухгалтером, менеджером, экономистом. Офисная, непыльная работа, требующая специальных знаний математического характера.

Позволят стать бухгалтером, менеджером, экономистом. Офисная, непыльная работа, требующая специальных знаний математического характера. Медицина. После 9-го класса можно учиться на профессию медсестры, стать фельдшером или фармацевтом . Также реализоваться можно в сфере косметологии, лечебного массажа или быть медработником государственного или частного мед.учреждения.

После 9-го класса можно учиться на профессию медсестры, стать фельдшером или . Также реализоваться можно в сфере косметологии, лечебного массажа или быть медработником государственного или частного мед.учреждения. Юридическое направление . Юрист со средним образованием тоже может хорошо устроиться. Периодически повышать квалификацию на курсах или окончить вуз и стать востребованным специалистом.

. Юрист со средним образованием тоже может хорошо устроиться. Периодически повышать квалификацию на курсах или окончить вуз и стать востребованным специалистом. Техническое направление. Рабочими специальностями, такими как слесарь, фрезеровщик, сварщик и прочие, не принято гордиться, но хороший специалист со специальным образованием всегда сможет найти высокооплачиваемую должность.

Рабочими специальностями, такими как слесарь, фрезеровщик, и прочие, не принято гордиться, но хороший специалист со специальным образованием всегда сможет найти высокооплачиваемую должность. Сфера информационных технологий . Это все, что связано с компьютерной техникой, сбором и передачей информации. В этой сфере необъятное количество возможностей как для творческого направления, так и технического.

. Это все, что связано с компьютерной техникой, сбором и передачей информации. В этой сфере необъятное количество возможностей как для творческого направления, так и технического. Аграрное направление . Фермер, агроном, кинолог , ветеринар — эти специальности подойдут детям, которые любят природу и всё живое, к тому же горят желанием этим заниматься.

. Фермер, агроном, , ветеринар — эти специальности подойдут детям, которые любят природу и всё живое, к тому же горят желанием этим заниматься. Творчество. Самая востребованная творческая специальность — дизайнер . Возможности для реализации широчайшие — компьютерный дизайн, пространственный, флористический, ландшафтный, дизайн одежды. Можно успешно реализоваться в любом из выбранных направлений. Профессии после 9-го класса для девушек, связанные с творчеством, — визажист, парикмахер , швея.

Самая востребованная творческая специальность — . Возможности для реализации широчайшие — компьютерный дизайн, пространственный, флористический, ландшафтный, дизайн одежды. Можно успешно реализоваться в любом из выбранных направлений. Профессии после 9-го класса для девушек, связанные с творчеством, — визажист, , швея. Лингвистическое направление. Переводчик — востребованная профессия. Можно работать в качестве штатного специалиста, репетитора и даже работать на дому, выполняя перевод текстов на заказ.

— востребованная профессия. Можно работать в качестве штатного специалиста, репетитора и даже работать на дому, выполняя перевод текстов на заказ. Педагогические специальности. Учитель начальных классов, дефектолог , а также работа с детьми дошкольного возраста. В государственных учебных заведениях оплата труда небольшая, но в частных хороший специалист будет востребован.

Учитель начальных классов, , а также работа с детьми дошкольного возраста. В государственных учебных заведениях оплата труда небольшая, но в частных хороший специалист будет востребован. Пищевая промышленность. Повар, кондитер , технолог — эти профессии будут востребованы всегда, к тому же хорошо оплачиваются.

Повар, , технолог — эти профессии будут востребованы всегда, к тому же хорошо оплачиваются. Социальное направление. Больших денег в этой сфере не заработать, но она подходит тем, кого привлекает работа с людьми и оказание им помощи.

Больших денег в этой сфере не заработать, но она подходит тем, кого привлекает работа с людьми и оказание им помощи. Транспортная сфера. Количество автомобилей с каждым годом увеличивается. Технике требуется ремонт, поэтому автослесари всегда будут нужны. Также профессия водителя всегда будет востребована. Водителем общественного транспорта хорошие деньги, конечно, не заработать, а вот управляя спецтехникой, можно достойно обеспечить себе заработок.

Лучшие профессии после 9-го класса. Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшие профессии после 9-го класса с хорошей оплатой труда

Отдельно определим список профессий после 9-го класса с хорошей зарплатой, которые будут приносить достойный заработок и сейчас, и через 10-20 лет. Это специальности из следующих сфер:

Юриспруденция — делопроизводитель или помощник адвоката в крупной организации.

в крупной организации. Информационные технологии — тестировщик программного обеспечения, младший разработчик, специалист тех.поддержки и прочие специальности.

Интернет-маркетинг — трафик-менеджер, интернет-маркетолог ; SMM-менеджер, специалист по контекстной рекламе.

В заключение хочется сказать не о профессиях после 9-го класса, а о мотивации к получению специальности. У подростка должно быть внутреннее желание обучаться в определенной сфере, искать новые знания, оттачивать навыки. Поэтому рекомендуется заранее определять предрасположенность ребёнка к какому-либо направлению, чтобы получать специальность было легче, а главное в удовольствие.