Как проходит рабочий день инкассатора сегодня и как было прошлом веке: фото 84 года назад была создана служба инкассации

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Инкассаторы, 2000 год

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году при Госбанке СССР была создана служба инкассации, которая стала заниматься транспортировкой наличных денег и ценностей.

До революции 1917 года охрана частных денежных средств во время перевозки была личным делом банков и торговцев. Впоследствии эта функция появилась у органов Объединенного государственного политического управления при СНК СССР (ОГПУ), затем у службы фельдъегерской связи СССР, а 84 года назад председатель правления Госбанка СССР издал приказ об учреждении службы инкассации.

В 1988 году на базе этого ведомства было создано Российское объединение инкассации («Росинкас»), которое в 2002 году после принятия Федерального закона «О Центральном банке РФ» вошло в систему Банка России. Сегодня большинство кредитных организаций пользуется услугами госслужбы инкассации, но у некоторых крупных коммерческих банков существуют собственные службы.

Как проходит сейчас рабочий день инкассатора и каким он был раньше — в фотогалерее NEWS.ru.