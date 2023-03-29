Полиция случайно раскрыла план ограбления инкассаторов в Симферополе

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AK-47

Полиция в Симферополе во время проверки водителей на наркотики нашла в багажнике у одного из них автомат AK-47 и два магазина с патронами, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Мужчину в камуфляже задержали, выяснилось, что он готовил нападение на инкассаторов, но попался прямо перед ограблением.

Изначально задержанный пытался убедить полицию, что машину, в которой нашли оружие, он взял у друга. В итоге задержали еще и приятеля. Оказалось, мужчины долгое время следили за маршрутами и расписанием инкассаторов, потом купили оружие и балаклавы. По расчетам налетчиков, они планировали получить около 3,6 млн рублей.

Ранее в Орске были задержаны два человека в рамках расследования уголовного дела о нападении на инкассаторов. Им предъявили обвинения. Известно, что при задержании третий подозреваемый в нападении покончил с собой.

В совершении преступления также заподозрили сотрудницу почтового отделения, женщину проверят на факт передачи преступникам информации о движении работников почтового отделения.