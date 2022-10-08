Один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске, один из предполагаемых грабителей покончил с собой, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Отмечается, что с собой у подозреваемых были похищенные деньги, на данный момент сумма неизвестна. Изучается биография грабителей. Ведомство опубликовало кадры с места задержания.

Установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый свел счеты с жизнью, — говорится в сообщении.

По информации СКР, подозреваемые — жители Орска и Кемеровской области.

В ведомстве подчеркнули, что в совершении преступления также подозревается сотрудница почтового отделения, женщину проверят на факт передачи преступникам информации о движении работников почтового отделения.

Преступники совершили налет на инкассаторов 7 октября, похитили деньги и скрылись с места происшествия. В СКР сообщили, что инкассаторы после ограбления начали преследование нападавших и в результате вышли на них. Началась перестрелка, один из инкассаторов получил пулевое ранение в живот, позже он скончался на операционном столе.