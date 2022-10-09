Три человека задержаны по делу о нападении на инкассаторов в Орске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орске задержаны три человека в рамках расследования уголовного дела о нападении на инкассаторов, сообщили в региональном Следственном комитете. Им предъявили обвинения. По данным правоохранителей, имел место преступный сговор напавших с начальницей почтового отделения.

В рамках расследования уголовного дела задержаны трое человек, им предъявлены обвинения в совершении преступлений, — говорится в сообщении.

Преступники использовали два пистолета ПМ и два велосипеда для отхода с места преступления.

Следствием установлен и объявлен в розыск еще один нападавший, который скрылся от правоохранительных органов. Также отмечается, что еще один подозреваемый покончил с собой.

7 октября стало известно, что группа вооруженных грабителей напала на инкассаторов в Орске. Один из сотрудников получил огнестрельное ранение. Преступники совершили налет, похитили деньги и скрылись с места происшествия.

Пострадавший оказался в отделении реанимации в тяжелом состоянии — позднее он скончался. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разбой.