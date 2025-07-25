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25 июля 2025 в 09:42

Как погубить клумбу за сезон — топ ошибок садоводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яркая клумба с однолетниками может разочаровать, если допустить распространенные ошибки при посадке. Многие садоводы сталкиваются с плохой всхожестью, слабым цветением или гибелью растений, даже купив качественные семена. Чаще всего проблемы возникают из-за неправильной подготовки почвы, слишком густой посадки или неверного выбора места.

Первый промах — посадка в непрогретую землю. Однолетники боятся холода, и ранний посев приводит к загниванию семян. Вторая ошибка — загущение: в погоне за пышной клумбой многие сеют слишком плотно, а потом удивляются, почему растения чахнут. Третий момент — отсутствие дренажа: застой воды губит корни. Четвертая проблема — игнорирование инструкции на упаковке семян: глубина заделки и расстояние между растениями указаны не просто так. И наконец, многие забывают про предпосевную подготовку — замачивание или стратификацию, которые улучшают всхожесть.

Ранее сообщалось о советах по строительству забора на даче. Эти нюансы важно знать, чтобы не нарушить закон.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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