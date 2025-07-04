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04 июля 2025 в 23:23

Как легко сделать куриную ветчину: вкуснятина за 5 шагов — попробуйте сами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим рецептом вы забудете о магазинных колбасах. Рассказываем, как легко сделать куриную ветчину дома. Попробуйте сами и убедитесь, что приготовить вкуснятину можно всего за пять шагов.

Вам понадобится 500 г куриного филе, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. паприки, 1 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока и 100 мл воды.

Сначала измельчите куриное филе в блендере до состояния фарша. Добавьте соль, сахар, перец, паприку, горчицу и пропущенный через пресс чеснок, влейте воду и вымешивайте массу 5–7 минут до клейкости. Заверните фарш в пищевую пленку, формируя плотную колбаску.

Варите в кипящей воде 30–40 минут на среднем огне. Охладите в холодильнике 2–3 часа — ветчина готова!

Она получается нежной, ароматной и отлично режется. Попробуйте подать ее с горчицей или добавить в салаты и бутерброды.

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ветчина
курица
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закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
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