Кадыров пожаловался на кампанию против руководства Чечни

https://static.news.ru/photo/d3f5fa6a-fa99-11ea-a819-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на разных социальных площадках развёрнута информационная кампания против руководства региона. Об этом он сообщил после встречи с чеченским министром информации и печати Ахмедом Дудаевым.

В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развёрнута массированная информационная кампания на различных социальных площадках, — цитирует Кадырова РИА Новости.

По его мнению, западные страны пытаются разобщить народ с властью. Он добавил, что то же самое они пытались сделать в Сирии, Ливии, Украине и сейчас в «эту игру» втягивают Белоруссию.

При этом глава Чечни заявил, что руководство региона успешно пресекает провокации в информационном пространстве. Кроме того, в республике налажен диалог народа с властными структурами. При этом люди выражают свою гражданскую позицию и указывают на недочёты и достижения властей.

В этой информационной борьбе наше основное оружие — это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно, — заявил Кадыров.

Как писал NEWS.ru, дочь Кадырова Айшат высказала удивление включением своего имени в чёрный список Госдепартамента США. По её словам, она и не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России. По её словам, этот факт позволяет ей в очередной раз убедиться в правильности своих поступков. Кадырова заверила, что всегда будет для своего отца «верной помощницей».

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.