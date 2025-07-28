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28 июля 2025 в 17:47

Кабачки с чесноком в духовке — просто, быстро и не ожидал, что так вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете простой и вкусный способ приготовить кабачки, этот рецепт идеально подойдет. Запечённые в духовке кабачки с чесноком и ароматными специями можно подавать как горячими, так и холодными — отличный вариант на каждый день.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. среднего размера
  • Цукини — 1 шт. среднего размера
  • Оливковое масло — 1,5 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Острый молотый перец — по желанию
  • Паприка — 1/2 ч. л.
  • Кориандр молотый — по вкусу
  • Мускатный орех — 1/4 ч. л.
  • Зелень — по желанию для украшения

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты для блюда.

Шаг 2

Кабачок и цукини хорошо вымойте, обсушите и отрежьте кончики. Нарежьте крупными брусочками.

Шаг 3

Переложите нарезанные овощи в глубокую миску. Добавьте оливковое масло, измельчённый чеснок, соль и специи.

Шаг 4

Накройте миску тарелкой и хорошо встряхните, чтобы специи равномерно покрыли кабачки.

Шаг 5

Выложите овощи в один слой на силиконовый коврик или пергамент и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.

Шаг 6

Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте. Кабачки с чесноком в духовке готовы, приятного аппетита!

Этот простой рецепт овощной закуски легко повторить дома, и он обязательно понравится вашим близким. Попробуйте приготовить и оцените вкус!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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