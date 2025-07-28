Кабачки с чесноком в духовке — просто, быстро и не ожидал, что так вкусно

Если ищете простой и вкусный способ приготовить кабачки, этот рецепт идеально подойдет. Запечённые в духовке кабачки с чесноком и ароматными специями можно подавать как горячими, так и холодными — отличный вариант на каждый день.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. среднего размера
- Цукини — 1 шт. среднего размера
- Оливковое масло — 1,5 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Острый молотый перец — по желанию
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Кориандр молотый — по вкусу
- Мускатный орех — 1/4 ч. л.
- Зелень — по желанию для украшения
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Подготовьте все ингредиенты для блюда.
Шаг 2
Кабачок и цукини хорошо вымойте, обсушите и отрежьте кончики. Нарежьте крупными брусочками.
Шаг 3
Переложите нарезанные овощи в глубокую миску. Добавьте оливковое масло, измельчённый чеснок, соль и специи.
Шаг 4
Накройте миску тарелкой и хорошо встряхните, чтобы специи равномерно покрыли кабачки.
Шаг 5
Выложите овощи в один слой на силиконовый коврик или пергамент и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.
Шаг 6
Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте. Кабачки с чесноком в духовке готовы, приятного аппетита!
Этот простой рецепт овощной закуски легко повторить дома, и он обязательно понравится вашим близким. Попробуйте приготовить и оцените вкус!
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