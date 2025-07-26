Кабачки по-корейски — яркая закуска, которую легко приготовить дома

Кабачки по-корейски — простая и яркая закуска, которая порадует любителей острых и ароматных блюд. Ее можно быстро приготовить из доступных овощей и специй. Такой рецепт отлично подойдет для разнообразия повседневного меню или праздничного стола.

Ингредиенты:

кабачок средний — 300 г;

морковь средняя — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — по вкусу;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ч. л.;

масло горячее — 50 мл;

приправа для моркови по-корейски — 2 ч. л.

Приготовление:

Кабачок нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Чеснок измельчите и смешайте с солью и сахаром. Добавьте уксус и приправу, хорошо перемешайте. Соедините овощи с приправами и залейте горячим маслом. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Перед подачей посыпьте петрушкой.

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