Кабачки по-корейски — яркая закуска, которую легко приготовить дома

Кабачки по-корейски — простая и яркая закуска, которая порадует любителей острых и ароматных блюд. Ее можно быстро приготовить из доступных овощей и специй. Такой рецепт отлично подойдет для разнообразия повседневного меню или праздничного стола.
Ингредиенты:
- кабачок средний — 300 г;
- морковь средняя — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — по вкусу;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ч. л.;
- масло горячее — 50 мл;
- приправа для моркови по-корейски — 2 ч. л.
Приготовление:
- Кабачок нарежьте тонкой соломкой.
- Морковь натрите на терке для корейской моркови.
- Чеснок измельчите и смешайте с солью и сахаром.
- Добавьте уксус и приправу, хорошо перемешайте.
- Соедините овощи с приправами и залейте горячим маслом.
- Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
- Перед подачей посыпьте петрушкой.
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