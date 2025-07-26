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26 июля 2025 в 15:01

Кабачки по-корейски — яркая закуска, которую легко приготовить дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки по-корейски — простая и яркая закуска, которая порадует любителей острых и ароматных блюд. Ее можно быстро приготовить из доступных овощей и специй. Такой рецепт отлично подойдет для разнообразия повседневного меню или праздничного стола.

Ингредиенты:

  • кабачок средний — 300 г;
  • морковь средняя — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — по вкусу;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ч. л.;
  • масло горячее — 50 мл;
  • приправа для моркови по-корейски — 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Кабачок нарежьте тонкой соломкой.
  2. Морковь натрите на терке для корейской моркови.
  3. Чеснок измельчите и смешайте с солью и сахаром.
  4. Добавьте уксус и приправу, хорошо перемешайте.
  5. Соедините овощи с приправами и залейте горячим маслом.
  6. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
  7. Перед подачей посыпьте петрушкой.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
овощи
кабачки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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