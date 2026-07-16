Кабачки по-корейски на зиму: хрустящий салат без варки — банки просят открыть снова и снова

Кабачки по-корейски на зиму: хрустящий салат без варки — банки просят открыть снова и снова

Кабачки соседям никогда не отдаю, готовлю хрустящий салат по-корейски. Это настолько вкусно, что баночки всегда съедаются подчистую, сколько бы их ни закрутила.

Для приготовления возьмите 2 кг кабачков, 500 г моркови и 4 болгарских перца. С помощью терки для корейской моркови натрите кабачки и морковь, а перец нарежьте тонкими полосками. Сложите овощи в миску, добавьте 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. крупной соли, 100 мл уксуса 9%, по 1 ч. л. молотого кориандра и сладкой паприки, а также 0,5 ч. л. острого перца по желанию. Выдавите 5 зубчиков чеснока в центр смеси, затем раскалите до легкого дымка 150 мл растительного масла без запаха и моментально вылейте кипящее масло на горку специй с чесноком, перемешайте. Оставьте миску при комнатной температуре на три часа — за это время овощи обильно пустят сок. Затем разложите закуску по чистым сухим банкам и залейте выделившимся пикантным соком. Стерилизуйте 20 минут и закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала закатать такой салат и дала совет: если у вас перезрелые кабачки, удалите семена и натрите только плотную мякоть, чтобы салат не стал водянистым и сохранил форму.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки, печенные в духовке, — вкусные даже холодными.