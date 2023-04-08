К гробу Татарского принесли кувалду и медали

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

В Москве на Троекуровском кладбище началась церемония отпевания военного корреспондента Владлена татарского, сообщает корреспондент NEWS.ru. У гроба покойного находятся кувалда и медали. Уточняется, что отпевать Татарского будут в закрытом гробу.

Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с военкором пришел предприниматель Евгений Пригожин. Вместе с ним проститься с военкором пришли бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, поэт и музыкант Аким Апачев, а также сотни других граждан.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и еще более 30 человек пострадали, произошел в петербургском кафе 2 апреля. В тот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Дарья Трепова и передала Татарскому статуэтку. Вскоре прогремел взрыв.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт. Девушке грозит до 25 лет лишения свободы.