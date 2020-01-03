https://static.news.ru/photo/ed3e1050-2eea-11ea-9968-fa163e074e61_660.jpg Альфред Зиннатуллин Фото: alfred.zinnatullin/facebook.com

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин в новогоднюю ночь поздравил сограждан с праздником, прервав в телеэфире речь президента России Владимира Путина. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошёл в эфире канала СТС. Как указано на сайте гордумы, народный избранник является генеральным продюсером телекомпании «СТС-Ижевск».

Семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове обрывается речь президента страны и начинается поздравление <...> Альфреда Зиннатуллина. То есть не после, не до, а во время выступления Владимира Путина, — написала в Facebook жительница Ижевска Екатерина Кабанова.

Она отметила, что из-за этого «впервые за свою жизнь не услышала в новогоднюю ночь бой курантов». При этом, высказала уверенность горожанка, «простые жители Ижевска могут и без боя курантов обойтись, но затыкать президента, чтобы выступить со своим рассказом о том, где какие трубы и кабели положили, — это сильно».

Вместе с тем, как ранее писал NEWS.ru, меньше половины россиян заявили, что для них имеет значение, о чём именно говорит в своей поздравительной новогодней речи глава государства.