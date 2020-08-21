Издевавшуюся над младенцем пару могут лишить родительских прав

https://static.news.ru/photo/0e2b7526-e392-11ea-b157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Молодую пару из Сочи, которая издевалась над своей малолетней дочерью, могут лишить родительских прав.

Ранее граждане стали героями резонансного видеоролика в Сети. На кадрах видно, как россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой. Мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика девочка начала рыдать, после чего мужчина поднёс её к камере.

В настоящее время ребёнок находится в специальном учреждении, а родители малышки — под арестом. За малышкой ухаживают специалисты. Вопрос о лишении пары родительских прав находится на стадии решения, передаёт Life.

Сотрудники полиции в Сочи нашли в лесу родителей младенца. Они жили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Сейчас ребёнку ничто не угрожает, сотрудники полиции осматривают место проживания молодой пары. Что касается матери новорождённого — женщину доставили в отдел полиции Хостинского района.

Как писал NEWS.ru, мужчина, который разместил в социальной сети ролик, на котором он жонглирует младенцем, может иметь проблемы с психикой. Об этом рассказал его приятель.