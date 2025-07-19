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19 июля 2025 в 15:19

Избавилась от фитофторы за неделю — помидоры растут чистые, плотные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Избавилась от фитофторы в теплице с томатами за неделю, теперь плоды растут плотные, чистые, без признаков гнили и поражения. Когда грибок атакует помидоры в разгар плодоношения, действуйте быстро, чтобы спасти урожай.

Первым делом оборвите все пораженные листья и плоды с бурыми пятнами — их нужно сжечь или вывезти с участка. Затем приготовьте раствор: на 10 л теплой воды добавьте 1 л молочной сыворотки, 20 капель йода. Тщательно опрыскайте кусты, уделяя особое внимание нижним листьям и стеблям. Через три дня повторите обработку. Этот состав создает на растениях защитную пленку, подавляет грибок и ускоряет созревание здоровых плодов.

Чтобы остановить распространение фитофторы, подкормите растения калиевой селитрой (1 ст. л. на 10 л воды) — это укрепит клеточные стенки. После сбора урожая пролейте грядки раствором фитоспорина (5 г на 10 л) и посейте сидераты. Эти меры позволяют за неделю остановить эпидемию и сохранить до 80% урожая.

Ранее стало известно, как спасти урожай капусты от гнили и водянистости.

помидоры
дачи
огороды
теплицы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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