https://static.news.ru/photo/54a416be-4821-11ea-9bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Липецкой области уволили директора школы, в которой избили девочку. Инцидент произошёл в городе Данков: две восьмиклассницы избили 12-летнюю девочку и выложили видео в Интернет.

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.

Отмечается, что после огласки своих должностей лишились чиновник районного одела образования и директор школы, где учились девочки, а их классный руководитель была освобождена от своих обязанностей.

Кроме того, родителей восьмиклассниц, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, привлекут к административной ответственности.

Губернатор Липецкой области заявил, что уверен в правильности такого решения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске отец третьеклассницы обвинил учительницу в унижении своей дочери. По его словам, педагог поставила школьнице оценку на лоб.