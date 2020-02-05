В Липецкой области уволили директора школы, в которой избили девочку. Инцидент произошёл в городе Данков: две восьмиклассницы избили 12-летнюю девочку и выложили видео в Интернет.
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Отмечается, что после огласки своих должностей лишились чиновник районного одела образования и директор школы, где учились девочки, а их классный руководитель была освобождена от своих обязанностей.
Кроме того, родителей восьмиклассниц, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, привлекут к административной ответственности.
Губернатор Липецкой области заявил, что уверен в правильности такого решения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске отец третьеклассницы обвинил учительницу в унижении своей дочери. По его словам, педагог поставила школьнице оценку на лоб.
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