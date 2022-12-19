IT-эксперт объяснил, почему в России не смогут выпускать видеоигры IT-эксперт Муртазин: в России не получится выпускать видеоигры с участием государства даже за $50 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создать индустрию видеоигр в России при участии государства, даже за $50 млрд, маловероятно, так как это превратиться в освоение денег, рассказал NEWS.ru аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. IT-эксперт подчеркнул, что вместо «химеры» лучше потратить данную сумму «на что-то другое». По его словам, в РФ нет своего игрового движка, как и соответствующих специалистов, кроме того, в стране «никто не работает с видеокартами», так как движок является дополнением к «железу».

Создать игровую индустрию в РФ при участии государства маловероятно, это освоение денег, не больше. У нас есть пример Rutube, возникшего на год позже YouTube. За эти годы Rutube мало, чего добился. Игровая индустрия сложнее, проекты долго не живут, если ориентированы на один небольшой рынок. Заставить играть в неинтересные игры невозможно, а стать интересными они не смогут, в силу технической ограниченности. У нас нет своего движка, его создание — долгие годы. Создавать такую химеру бессмысленно, — считает Муртазин.

По его словам, отечественная игровая индустрия крепко стояла на ногах на излете 90-х и в начале 2000-х, когда сама отрасль в мире только начинала завоевывать позиции.

Это были частные инвестиции [в России], не государственные. Сейчас примеров успешных инвестиций государства в такие проекты нет, как и специалистов по созданию игровых движков, их и в мире мало. Просто в России не стояла задача такая в принципе. Надо понимать, что это приложение к железу, то есть видеокартам. С ними в России никто не работает, — отметил Муртазин.

Ранее стало известно, что правительство России обсуждает возможность создания подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, на развитие которого потребуется до $50 млрд, пишет «Коммерсант». К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд рублей каждая и 40 менее дорогих, способных составить конкуренцию популярным мировым проектам. Эксперты относятся к идее скептически.

Как утверждает источник, знакомый с деталями плана, предполагается учредить нечто вроде русского варианта Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр. В то же время понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.