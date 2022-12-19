Власти РФ обсуждают создание разработчика видеоигр за $50 млрд «Коммерсант»: власти РФ обсуждают создание разработчика видеоигр за $50 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России обсуждает возможность создания подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, на развитие которого потребуется до $50 млрд, пишет «Коммерсант». К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд рублей каждая и 40 менее дорогих, способных составить конкуренцию популярным мировым проектам. Эксперты относятся к идее скептически.

За стратегическое развитие индустрии видеоигр будет отвечать новая структура «Росгейм»: ее задачами станут восстановление отрасли, поддержка наиболее перспективных проектов и выход РФ в топ-20 стран — разработчиков игр. Этот план потребует $7 млрд до 2030 года. Самый масштабный «лидерский сценарий» потребует $50 млрд и предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами.

Как утверждает источник, знакомый с деталями плана, предполагается учредить нечто вроде русского варианта Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр. В то же время понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.

Гендиректор и основатель студии Cyberia Nova Алексей Копцев пояснил, что сейчас в России существует не более десяти игровых студий, способных выпускать такие проекты: большая часть студий, чтобы продолжить работу, переехала за рубеж, а новые только предстоит основать. Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев отмечает, что правительству нужно сконцентрироваться не на выпуске определенного числа продуктов к какому-то сроку, а на сохранении и мотивации оставшихся в России специалистов. По его мнению, на создание новых команд потребуется два-три года, и только в 2024–2025 годах они будут готовы продемонстрировать качественные продукты.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко потребовал оказать дополнительные меры поддержки индустрии видеоигр и киберспорта в России. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее двух месяцев.