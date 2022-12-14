В России поддержат индустрию видеоигр Вице-премьер Чернышенко поручил оказать дополнительную поддержку индустрии видеоигр в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индустрии видеоигр и киберспорта в России будут оказаны дополнительные меры поддержки. Соответствующее распоряжение отдал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Выполнять его поручение будут в Минцифры совместно с Минспорта, Минпросвещения, а также Минэкономразвития, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли. Результаты должны быть представлены в срок не позднее двух месяцев, — рассказали в аппарате Чернышенко.

При этом решение о формировании нового федерального проекта по данному вопросу еще не принято, подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что российские власти начали реализовывать планы по регулированию игрового контента. В кабмине разработают требования по возрастной маркировке этой продукции. Инициатива должна стать частью федерального проекта «Нормативное регулирование».

Участники рынка обеспокоены такой перспективой, которая повлечет за собой рост регуляторной нагрузки и расходов при проверке игр. В РФ уже есть маркировка контента, в данном процессе пока не участвуют госорганы.

По мнению независимого эксперта по играм Александра Кузьменко, нововведение создаст «трудности для индустрии, которой уже почти нет».