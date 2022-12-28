IT-эксперт объяснил, почему смартфон может взорваться IT-эксперт Муртазин: привести к взрыву смартфона может использование неоригинальной зарядки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смартфон может взорваться из-за использования неоригинального зарядного устройства, которое может спалить разъем зарядки, рассказал «Царьграду» IT-эксперт Эльдар Муртазин. Также причиной возгорания устройства может стать падение телефона, приведшее к повреждению аккумулятора устройства. При этом специалист уточнил, что смартфоны даже при соблюдении всех этих условий взрываются редко.

Проблемы начинаются, когда у вас неоригинальное зарядное устройство или вы каким-то образом батарею повредили. Взрываются они крайне редко. В мире в год это десятки случаев от силы, — рассказал Муртазин.

IT-эксперт добавил, что когда речь идет о взрыве смартфона, на самом деле речь идет о ситуации, когда он слишком сильно нагревается и вспыхивает. Разлететься на осколки, по словам специалиста, гаджет не сможет.

Ранее у шестиклассницы из московской школы взорвался телефон. Госпитализация ребенку не понадобилась. Потушить смартфон помогли сотрудники учреждения.

До этого в Москве 44-летний местный житель попал в реанимацию после того, как у него загорелось зарядное устройство для телефона. Мужчина получил ожоги лица, головы, шеи и руки, а также термоингаляционное поражение — ожог органов дыхания. Провод зарядного устройства вспыхнул мгновенно, когда москвич пользовался телефоном во время зарядки.