IT-эксперт назвал лучшие способы избавиться от игровой зависимости IT-эксперт Савченко: игровая зависимость лечится активными видами отдыха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победить игровую зависимость от «танчиков» или «стрелялок» лучше всего помогут занятия физультурой, интересное хобби — музыка, живопись, кулинария или путешествия, рассказал NEWS.ru проректор по цифровому развитию и IT Госуниверситета просвещения, IT-эксперт Виталий Савченко. По его словам, привязанность к подобным типам развлечения вредит семейному бюджету, так как геймеры тратят деньги на премиум-аккаунты и различные бонусы.

Занимайтесь физкультурой: бегом, йогой, плаванием и т.д. Даже легкая прогулка в парке поможет отвлечься от «танчиков» или «стрелялок». Найдите хобби: музыка, живопись, фотография, кулинария, а не тратьте деньги на премиум-аккаунты и внутриигровые бонусы, это вредит семейному бюджету, — отметил Савченко.

Он также призвал чаще путешествовать и выбираться на природу ради новых впечатлений. По его словам, из-за привязанности к играм человек часто становится раздражительным, устраивает скандалы, если его отвлекают.

Больше путешествуйте, выбирайтесь на природу ради новых впечатлений, иначе рискуете превратиться в раздражительного человека, устраивающего скандалы, когда его отвлекают от игры. И, конечно, проводите больше время с семьей и друзьями, — посоветовал Савченко.

Ранее психолог Татьяна Журавлева рассказала, что при игровой зависимости не надо выкидывать гаджеты и компьютеры. Такие действия вызовут у игромана агрессию, отметила эксперт. Журавлева порекомендовала обращаться к специалистам, потому что самостоятельно помочь «пациенту» вряд ли удастся.