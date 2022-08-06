Психолог рассказала, как нельзя «лечить» родных от игровой зависимости Психолог Журавлева: не стоит выбрасывать в окно компьютер члена семьи с игровой зависимостью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чрезмерное увлечение видеоиграми стоит в одном ряду с остальными зависимостями: если человек потерял контроль над ситуацией и не признается себе в проблеме, то лучше обратиться к специалисту, самостоятельно мало что можно сделать, рассказала NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлева. Эксперт предостерегла родственников и знакомых «пациентов» от «выбрасывания в окно» гаджетов и компьютеров, поскольку если устраивать скандалы и удалять игры — в ответ можно получить только агрессию.

Обратите внимание на ваши отношения: если речь идет о паре, перестройте их. Не надо скандалить, обвинять, выбрасывать провода, сам компьютер, приставки, удалять игры. Это лишь спровоцирует агрессию. Поговорите о своих переживаниях, тревоге за него/нее, ваших страхах за будущее, выводите на разговор, дайте партнеру выговориться. Создайте ситуации, где можно получить такие эмоции в реальной жизни, — отметила Журавлева.

Она подчеркнула, что зачастую игровая зависимость — бегство от реальности, в которой проблемы могут казаться сильнее человека, в то время как в игре есть контроль.

У человека может быть низкая самооценка и низкая удовлетворенность своей жизнью, а в игре он может быть тем, кем хочет, и жить так, как хочет. Создается иллюзия самореализации. В реальной жизни человеку может не хватать ярких положительных эмоций, которые так легко получить в игре. Чувство азарта — это совокупность гормонов, именно поэтому азартным людям трудно остановиться. В этом случае игромания начинает напоминать химическую зависимость, — подытожила Журавлева.

Ранее британский Минздрав создал первое и единственное в своем роде заведение, предназначенное специально для лечения детей и подростков от игровой зависимости, которых не удается «отлучить» от компьютеров обычными просьбами. Учреждение под названием Национальный центр по лечению игровой зависимости (HCGD) работает в Лондоне в рамках оказания страховой медицинской помощи, то есть для родителей подростков эта услуга бесплатная. Число людей, которые приводят туда своих «зомбированных» детей, постоянно растет.