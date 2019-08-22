https://static.news.ru/photo/5c8f60e6-c4b8-11e9-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Отдыхать на зарубежных курортах чаще трёх раз в год могут себе позволить только 4% респондентов. Такие данные приводит сервис Туту.ру.

Из 2 тысяч 850 опрошенных, примерно 50% не могут позволить себе отдых в других странах из-за того, что это «слишком дорого»

25% отдыхают на заграничных курортах не чаще одного раза в год. 11% участников опроса могут себе позволить улететь в другие страны два-три раза за год. При этом 7% признались, что они невыездные.

Самыми популярными странами, где чаще всего проводили отпуск по путёвкам наши сограждане стали Турция, Россия Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

Самостоятельные путешественники чаще всего выбирали Армению, Узбекистан, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Турцию и Германию.

При этом перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть на дорожку. О том, какие ещё приметы пользуются популярностью у российских туристов, ранее писал News.ru.