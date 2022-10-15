В институте «Синергия» незаконно «освободили» 800 человек от мобилизации

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Прокуратура Москвы обнаружила около 800 уклонистов, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении в учебном заведении с целью избежать мобилизации, передает «Коммерсантъ». Правоохранительные органы накануне выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов, освобождающих от мобилизации. Отмечается, что за такую услугу недобросовестные сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратуры Москвы в ГУ МВД возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 14 октября, в университете и в квартирах его сотрудников были проведены обыски и изъятие документов.

По информации агентства ТАСС, правоохранительные органы вместе с сотрудниками института выявили лиц, которые выдавали справки для уклонения от мобилизации за деньги.

Ректор университета Артем Васильев отметил, что в учебном заведении подготовили обращение в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы для налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев.

Ранее адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в России. По его словам, фигурантом стал 32-летний житель Пензы, который отказался подписывать повестку из военкомата. Ему грозит до двух лет лишения свободы.