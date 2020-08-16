Инфекционист: новая версия возникновения COVID-19 требует подтверждения

https://static.news.ru/photo/2d47e5fa-e07e-11ea-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гипотеза о том, что коронавирус мог адаптироваться к организму человека еще в 2012 году, требует подтверждения. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Таим образом учёный прокомментировал на радио Sputnik новую версию появления коронавируса. Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что им удалось найти записи врача, который лечил горняков в Юньнани. Он описал у рабочих симптомы болезни, схожие с COVID-19.

Это просто заявления, научная гипотеза, которая требует подтверждения, — сообщил Викулов.

Он добавил, что в подтверждении этой гипотезы нет подтверждённых данных, исследований, научных публикаций. По мнению Викулова, для подтверждения гипотезы требуются вирусологические и молекулярно-генетические исследования.

Кроме того, Викулов заявил, что коронавирусные инфекции, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром, пневмонии регистрируются с 2002 года, но они не вызывали тяжелых проявлений у человека

Как писал NEWS.ru, всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы.