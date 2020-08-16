Инфекционист: новая версия возникновения COVID-19 требует подтверждения

Гипотеза о том, что коронавирус мог адаптироваться к организму человека еще в 2012 году, требует подтверждения. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Таим образом учёный
Это просто заявления, научная гипотеза, которая требует подтверждения, — сообщил Викулов.
Он добавил, что в подтверждении этой гипотезы нет подтверждённых данных, исследований, научных публикаций. По мнению Викулова, для подтверждения гипотезы требуются вирусологические и молекулярно-генетические исследования.
Кроме того, Викулов заявил, что коронавирусные инфекции, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром, пневмонии регистрируются с 2002 года, но они не вызывали тяжелых проявлений у человека
Как писал NEWS.ru, всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы.
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