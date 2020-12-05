Инфекционист: число больных коронавирусом будет расти до Нового года

https://static.news.ru/photo/76350ca2-36d7-11eb-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Количество заразившихся коронавирусом будет увеличиваться до Нового года, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости идёт по синусоиде и зависит от объёма тестирования.

Сколько сделано тестов — столько получается выявленных больных, — пояснил он.

Тимаков уточнил, что в субботу и воскресенье люди реже обращаются к врачам и сдают тесты, а в начале недели, соответственно, чаще, поэтому в четверг, пятницу и субботу фиксируется больше случаев заболевания.

И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за всё это время, мы увидим, что рост заболеваемости идёт, но он идёт не по экспоненте, а потихонечку, — отметил эксперт.

Он добавил, что нельзя говорить о критичном увеличении количества заражённых, как и нельзя судить о ситуации по одному дню. По его словам, число новых случаев будет расти до Нового года и с этим нельзя ничего сделать.

Может быть, и после Нового года в некоторых регионах, — отметил Тимаков.

Инфекционист считает, что заболеваемость достигнет 30 тысяч выявленных новых случаев, а как COVID-19 поведёт себя дальше, зависит от количества людей, восприимчивых к вирусу, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов предположил, что число людей, которые перенесли коронавирус или стали его бессимптомными носителями, через три-четыре месяца достигнет миллиарда.

Суточная заболеваемость из-за коронавирусной инфекции в России вновь обновила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением пандемии, к утру 5 декабря было зафиксировано 28 782 новых случая заражения. В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусом заразились более 2,4 млн россиян. Россия занимает четвёртую строку в рейтинге заболеваемости после США, Индии и Бразилии.