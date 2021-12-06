Иммунолог рассказал, когда «омикрон» вытеснит «дельта»-штамм в России

В России «дельта»-штамм уступит новому варианту коронавируса «омикрон» в январе 2022 года. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, когда именно это случится, предугадать сложно. Это будет зависеть от того, насколько мощно он попадёт в страну.

Специалист считает, что даже если закрыть авиасообщение с ЮАР, то можно выиграть только несколько недель.

Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадёт в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошёл. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца, — сказал Крючков.

Он подчеркнул, что вытеснения «дельта»-штамма может и не быть. Однако такой сценарий наиболее вероятен, это доказывает ситуация в Южной Африке.

Ранее стало известно, что у двух прибывших из ЮАР россиян анализ подтвердил наличие «омикрон»-штамма.

Профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заметил, что предотвратить появление «омикрон»-штамма коронавируса в России было невозможно, потому что он отличается повышенным уровнем заразности. Пока рано говорить о том, насколько опасен новый вариант COVID-19, его распространение пока небольшое. На данный момент, по его словам, главный враг населения — «дельта», которая убивает людей.