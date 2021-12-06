Врач заявил, что предотвратить появление «омикрона» в РФ было невозможно

Предотвратить появление «омикрон»-штамма коронавируса в России было невозможно, потому что он отличается повышенной заразностью, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он уточнил, что точно говорить об опасности вируса пока рано, пишет «360».

Распространение «омикрона» пока небольшое. Защититься от него, чтобы он вообще не попал в страну, невозможно, так как он достаточно заразный. Насколько он опасен, пока сказать нельзя. Прошёл только месяц, как мы о нем узнали, — пояснил Альтштейн.

Он отметил, что «омикрон» пока что никак не повлиял на общий уровень смертности от коронавируса, по крайней мере официально опубликованной информации об этом пока нет. Альтштейн предположил, что «омикрон» может оказаться гораздо опаснее бушующей сейчас «дельты». По словам вирусолога, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, пандемия коронавируса может закончиться на «омикроне».

Главный враг сейчас не штамм «омикрон», а «дельта», который убивает людей. Нужно от него защищаться, а значит, прививаться. Что касается «омикрона», то, скорее всего, вакцина будет защищать и от него. Если будет необходимо, то вакцину модифицируют, — резюмировал Альтштейн.

Ранее микробиолог Виталий Зверев предположил, что «омикрон»-штамм может стать доминирующим в России всего за полгода. Он отметил, что точных данных о скорости распространения «омикрона» пока нет ни у одной страны мира.