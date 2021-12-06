Микробиолог уточнил, когда «омикрон»-штамм станет доминирующим в России

В случае, если «омикрон»-штамм будет распространяться в те же сроки, что и «дельта», он может стать доминирующим в России в течение полугода. При этом быстрого распространения нового штамма, по предварительным данным, опасаться не стоит, заявил Lenta.ru микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Зверев отметил , что точных данных о скорости распространения «омикрона» пока нет ни у одной страны мира, а россиянам не стоит опасаться быстрого распространения штамма.

Может быть, и нет ничего плохого в том, что он будет быстро распространяться, поскольку, судя по данным ВОЗ, штамм этот гораздо более мягкий, чем дельта, — предположил Зверев.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух заражённых коронавирусом россиян, прилетевших из ЮАР, было подтверждено наличие «омикрон»-штамма. В ведомстве отметили, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

Ранее главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, если «омикрон»-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта», и люди будут активнее прививаться. Учёный подчеркнул, что «омикрон» известен уже долгое время, однако информации о случаях смерти от него пока не поступало.