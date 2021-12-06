У прибывших из ЮАР двух россиян обнаружен «омикрон»-штамм

У двух прибывших из ЮАР россиян анализ подтвердил наличие «омикрон»-штамма, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведённого ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтверждён штамм «омикрон», — говорится в сообщении.

4 декабря в московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines. На его борту было около 100 граждан России, прилетевших из ЮАР, где некоторое время назад был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Также в ночь на 3 декабря в России приземлился частный авиарейс из ЮАР. Среди прилетевших россиян положительный ПЦР-тест на коронавирус был выявлен у девяти человек. Все пассажиры рейса изолированы и проведут на карантине две недели. Граждане с положительным тестом были госпитализированы.

Ранее сообщалось о российской туристке Юлии Дёминой, у которой якобы нашли «омикрон»-штамм коронавируса по возвращении из ЮАР. По словам женщины, всю ночь у неё была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что у пациентки, предположительно, выявлено заражение «омикрон»-штаммом. В том, чтобы показать результат исследования, ей отказали.

Официального подтверждения этих данных пока нет. В Кремле информацию об обнаружении в России «омикрон»-штамма комментировать не стали.