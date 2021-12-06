В Кремле не прокомментировали данные о первом заражении «омикрон»-штаммом

В Кремле не стали комментировать появившуюся недавно информацию о выявленном в России «омикрон»-штамме. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провёл работу в связи с появлением «омикрон»-штамма, но ориентироваться на данные СМИ в этом вопросе не стоит, пишет РИА Новости.

Давайте не будем комментировать неподтверждённую информацию, — ответил Песков на реплику журналиста.

Ранее сообщалось о российской туристке Юлии Дёминой, у которой якобы нашли «омикрон»-штамм коронавируса по возвращении из ЮАР. По словам женщины, всю ночь у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что у пациентки, предположительно, выявлено заражение «омикрон»-штаммом. В том, чтобы показать результат исследования, ей отказали. Официальное подтверждение этой информации также отсутствует.

Также сообщалось о том, что среди россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики коронавирус выявлен уже у девяти человек. До этого сообщалось о четырёх заражённых. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением, устанавливается штамм коронавируса, который выявили в их анализах.