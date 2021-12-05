Коронавирус обнаружили уже у девяти побывавших в ЮАР россиян

Среди прилетевших из Южно-Африканской Республики россиян положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти человек, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о четырёх заражённых. Все заболевшие госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.

Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливается штамм коронавируса.

Ранее стало известно, что у четверых вернувшихся из ЮАР россиян выявили коронавирус. Среди заражённых — трое мужчина и одна беременная женщина. Все они сейчас находятся на карантине в подмосковном пансионате «Восход».

Накануне в московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines. На его борту было около ста граждан России, прилетевших из ЮАР, где некоторое время назад был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Также в ночь на 3 декабря в России приземлился частный авиарейс из ЮАР, у двух пассажиров которого обнаружили коронавирус. Каким именно штаммом они заражены, пока не установлено. Все пассажиры рейса изолированы и проведут на карантине две недели.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.