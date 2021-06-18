Иммунолог допустил закрытие метро в Москве из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0b0ba724-d015-11eb-bc5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти в борьбе с коронавирусом могут пойти на закрытие метро. Такое предположение в беседе с НСН высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его мнению, мэр Москвы Сергей Собянин может применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу.

С учётом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семёнович человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам, как было в Ухани в феврале 2020 года. Тогда вообще никто на улицу не выходил. Если до этого дойдёт, то могут закрыть и метро. Почему нет? Может, и закроют, — отметил Болибок.

Как пояснил иммунолог, с учётом инкубационного периода срок ограничений может составить от одного до полутора месяцев.

Болибок также напомнил, что в столицу пришёл индийский штамм, который угрожает не только взрослым, но и детям. По словам специалиста, вирус передаётся в основном в местах массового скопления людей: на предприятиях торговли и сферы обслуживания, в транспорте, офисах и учебных заведениях.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Москве может быть введён новый локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк её опроверг. Однако Собянин заявил, что власти близки к введению временных, но более жёстких ограничений.