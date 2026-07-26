Икру из баклажанов не варю, а жарю: разница колоссальная, вкус в 100 раз насыщеннее

Икру из баклажанов не варю, а жарю: разница колоссальная, вкус в 100 раз насыщеннее

Главная фишка этого рецепта: овощи не варятся, а обжариваются в масле. Поэтому икра из баклажанов получается не водянистой, а густой, маслянистой и безумно ароматной. Беру баклажаны, помидоры, лук и перец — и через час на столе готова закуска, которую можно есть сразу или закатать на зиму.

Ингредиенты

Томаты — 1,5 кг, баклажан — 800 г, лук репчатый — 500 г, перец сладкий зеленый — 400 г, масло растительное рафинированное — 200 мл, чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала подготавливаю баклажаны: нарезаю кубиками по 1,5 см, посыпаю солью и оставляю на 15 минут, чтобы ушла горечь. Промываю и слегка отжимаю. Тем временем мелко режу лук и сладкий перец, а помидоры натираю на крупной терке, выбрасывая кожицу. Самое главное — обжарка: разогреваю масло на сильном огне, бросаю баклажаны и жарю 10 минут, помешивая. Затем добавляю лук и перец, убавляю огонь и жарю еще 10 минут. Вливаю тертые помидоры, солю и тушу на минимальном огне 30 минут, периодически помешивая. В самом конце добавляю чеснок через пресс и перец, тушу еще 5 минут. Когда икра остынет, раскладываю по банкам и убираю в холодильник.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я больше не покупаю магазинную икру — после этого рецепта она кажется пресной. Секрет в обжарке: когда лук с чесноком шипят на сковороде, аромат стоит невероятный. Рекомендую подавать к мясу, а если останется — просто намазывайте на бородинский и наслаждайтесь.