Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 10:33

Икру из баклажанов не варю, а жарю: разница колоссальная, вкус в 100 раз насыщеннее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главная фишка этого рецепта: овощи не варятся, а обжариваются в масле. Поэтому икра из баклажанов получается не водянистой, а густой, маслянистой и безумно ароматной. Беру баклажаны, помидоры, лук и перец — и через час на столе готова закуска, которую можно есть сразу или закатать на зиму.

Ингредиенты

Томаты — 1,5 кг, баклажан — 800 г, лук репчатый — 500 г, перец сладкий зеленый — 400 г, масло растительное рафинированное — 200 мл, чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала подготавливаю баклажаны: нарезаю кубиками по 1,5 см, посыпаю солью и оставляю на 15 минут, чтобы ушла горечь. Промываю и слегка отжимаю. Тем временем мелко режу лук и сладкий перец, а помидоры натираю на крупной терке, выбрасывая кожицу. Самое главное — обжарка: разогреваю масло на сильном огне, бросаю баклажаны и жарю 10 минут, помешивая. Затем добавляю лук и перец, убавляю огонь и жарю еще 10 минут. Вливаю тертые помидоры, солю и тушу на минимальном огне 30 минут, периодически помешивая. В самом конце добавляю чеснок через пресс и перец, тушу еще 5 минут. Когда икра остынет, раскладываю по банкам и убираю в холодильник.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я больше не покупаю магазинную икру — после этого рецепта она кажется пресной. Секрет в обжарке: когда лук с чесноком шипят на сковороде, аромат стоит невероятный. Рекомендую подавать к мясу, а если останется — просто намазывайте на бородинский и наслаждайтесь.

Проверено редакцией
Читайте также
В России объяснили, почему лазерное оружие не стало массовым
Общество
В России объяснили, почему лазерное оружие не стало массовым
Для одной категории россиян захотели сделать выходной на 1 сентября
Общество
Для одной категории россиян захотели сделать выходной на 1 сентября
Лаваш, крабовые палочки да морковь: рулет собирается за 7 минут — только сварить яйца
Общество
Лаваш, крабовые палочки да морковь: рулет собирается за 7 минут — только сварить яйца
Вместо рататуя делаю запеканку «Монетки» — мясо, овощи и обалденный вкус
Общество
Вместо рататуя делаю запеканку «Монетки» — мясо, овощи и обалденный вкус
Натираю кабачки, добавляю копченый колбасный сыр — получается сочная запеканка с аппетитной золотистой корочкой
Общество
Натираю кабачки, добавляю копченый колбасный сыр — получается сочная запеканка с аппетитной золотистой корочкой
Общество
рецепты
еда
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы ударили по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ
ДНР стала еще на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
Песков раскрыл, какой связью для звонков пользуется Путин
Раскрыта роль российских подлодок в СВО
Бензин Евро-3 и Евро-5: чем они отличаются и какой нужен современному авто
Пожары в Киеве, массовое истребление АЗС: удары по Украине 26 июля
Россиянка украла крупную сумму денег у отца для оплаты магических услуг
Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Политолог ответил, возможен ли военный ответ Украине за удар по судну Ирана
«Такие корабли России нужны»: главком ВМФ рассказал о новом судне
Песков назвал особенности отпусков работников Кремля
«Терроризм»: главком ВМФ рассказал, куда бьют морские дроны ВСУ
Песков раскрыл подробности общения Путина с Орбаном
В Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами
На Эльбрусе вдвое усилили группировку спасателей для поиска альпинистов
Пьяный лихач влетел на огромной скорости в карету скорой помощи
Массовое ДТП парализовало движение на МКАД
Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» появится в киновселенной Marvel
«Мы помогли людям»: Вован и Лексус рассказали, за что получили орден Дружбы
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.