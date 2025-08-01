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01 августа 2025 в 06:00

HR-эксперт объяснила, в каком случае зумеры становятся хорошими работниками

HR-эксперт Великая: зумеры будут хорошими работниками при строгом воспитании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зумеры могут стать надежными сотрудниками, если были воспитаны в строгости, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, представители поколения Z, выросшие в семьях с традиционными ценностями, часто перенимают у родителей дисциплинированность.

Среди зумеров есть те, кто воспитывался более старшим поколением. Если воспитание пересилило их тягу к новшествам и комфорту, то из них получаются неплохие работники, которые долго сидят на местах, потому что так было принято в семье и родители так воспитали, — пояснила Великая.

Она отметила, что большинство представителей этого поколения все же предпочитают гибкий график и удаленный формат работы. По ее словам, классический офисный режим с 9 утра до 6 вечера им не подходит, что нередко приводит к конфликтам с работодателями.

В большинстве случаев все равно зумеры хотят работать удаленно и хотят комфортных условий работы. Они не любят график работы с 9 часов утра до 6 часов вечера, им это не подходит. Они могут задерживаться или опаздывать. В связи с этим могут возникать конфликты на работе. Это поколение просто идет к своим целям и задействует все резервы для достижения того результата, о котором мечтает, — резюмировала Великая.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что многие зумеры задумываются только о собственном благополучии, не интересуясь ценностями общества. По его словам, отсутствие чувства долга и несерьезное отношение к работе делают их ненадежными сотрудниками.

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